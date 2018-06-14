Аргентинская пара ехала на автомобиле 2,5 года, чтобы попасть на ЧМ-2018

В Россию на автомобиле приехала аргентинская пара, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира по футболу. Путешествие заняло 2,5 года.
"В Мендосе у нас все было хорошо — мы жили обычной, спокойной жизнью, — цитирует путешественницу Мариану "Чемпионат". — Не скажу, что нам было скучно, но в какой-то момент все стало так обыденно… И одним утром мы приняли безумное решение: "Давай сделаем это! Давай поедем на чемпионат мира на машине". Мы вообще ничего не планировали — ни маршрут, ни как будем жить. Загрузили вещи в машину и поехали. Все решали уже на ходу".
Из дома Мариана выехала со своим молодым человеком Томи, а в Бразилии к ним "присоединился питбультерьер" — чтобы было веселее.
Болельщики проехали на машине по всей Южной Америке, доехали до Колумбии и оправили на пароме автомобиль в Панаму.
Сами плыли на другом судне, но оно разбилось. Добирались до берега путешественники на спасательной шлюпке.
Потом была Мексика, откуда болельщики отправились в Европу. Перед Россией они посетили Бельгию, Германию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию. По словам аргентинцев, во время своей поездки они постоянно подрабатывали. Мариана — физиотерапевт, ее молодой человек — шеф-повар, но работать приходилось и консьержами, и строителями, и садовниками.
"Безумные болельщики" ни разу не останавливались в отеле — в их машине есть кровать и кухня. Кроме того, по ходу всего путешествия им не раз помогали добрые люди, которые пускали к себе пару на ночлег.
В России аргентинцы планируют остаться до финала, хотя билетов на матчи у них нет. Но проходки они намерены купить на месте.
Обратных билетов домой у аргентинской пары тоже нет, пишет znak.com. Они хотят продолжить путешествовать — в планах вернуться в Бельгию, поработать и поехать в Китай.
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