Росгвардейцы окружили офисное здание в центре Барнаула

Вечером 18 апреля территорию в районе ТОЦ Plaza окружили росгвардейцы и ДПС. Мужчины в форме и с автоматами переговаривались друг с другом по рации. Проезд к ТОЦ со всех сторон перекрыли ДПС.
Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Росгвардия. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Росгвардия. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Росгвардия. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Строящийся дом на Никитина, 107. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Сотрудники Росгвардии окружили здания, где располагается "Алтайская правда", представительство "Концерна Калашникова" и строящийся жилой дом на ул. Никитина, 107. Как удалось выяснить altapress.ru, в это время проводились межведомственные учения.
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