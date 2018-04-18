Росгвардейцы окружили офисное здание в центре Барнаула

Вечером 18 апреля территорию в районе ТОЦ Plaza окружили росгвардейцы и ДПС. Мужчины в форме и с автоматами переговаривались друг с другом по рации. Проезд к ТОЦ со всех сторон перекрыли ДПС.

Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Росгвардия. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Росгвардия. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Росгвардия. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Учения у "Плазы". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Строящийся дом на Никитина, 107. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сотрудники Росгвардии окружили здания, где располагается "Алтайская правда", представительство "Концерна Калашникова" и строящийся жилой дом на ул. Никитина, 107. Как удалось выяснить altapress.ru, в это время проводились межведомственные учения.