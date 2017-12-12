Роскомнадзор блокировал сайты Фонда Открытое общество и еще 10 организаций

Сегодня, 21:23.
Политика

Роскомнадзор предписал операторам связи блокировать сайты 11 т.н. нежелательных организаций. Это сделано по требованию Генпрокуратуры. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к т.н. "зеркалам", т.е. к интернет-ресурсам, распространяющим материалы этих нежелательных организаций на территории России.

Ноутбук, соцсети, Интернет.
Ноутбук, соцсети, Интернет. Фото: Открытые источники в Интернете (ССО).

Список нежелательных организаций опубликован на сайте Министерства юстиции. К ним относятся:

  • "Национальный фонд в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy),
  • Институт Открытое Общество Фонд Содействия (OSI Assistance Foundation),
  • Фонд Открытое общество (Open Society Foundation),
  • "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию" (U.S. RUSSIA FOUNDATION FOR ECONOMIC ADVANCEMENT AND THE RULE OF LAW),
  • Национальный Демократический Институт Международных Отношений (National Democratic Institute for International Affairs),
  • MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, Inc.,
  • Корпорация "Международный Республиканский Институт" (International Republican Institute),
  • Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания),
  • OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания),
  • Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США),
  • The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества) (Румыния).
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