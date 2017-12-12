Роскомнадзор блокировал сайты Фонда Открытое общество и еще 10 организаций

Роскомнадзор предписал операторам связи блокировать сайты 11 т.н. нежелательных организаций. Это сделано по требованию Генпрокуратуры. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к т.н. "зеркалам", т.е. к интернет-ресурсам, распространяющим материалы этих нежелательных организаций на территории России.

Список нежелательных организаций опубликован на сайте Министерства юстиции. К ним относятся: "Национальный фонд в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy),

Институт Открытое Общество Фонд Содействия (OSI Assistance Foundation),

Фонд Открытое общество (Open Society Foundation),

"Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию" (U.S. RUSSIA FOUNDATION FOR ECONOMIC ADVANCEMENT AND THE RULE OF LAW),

Национальный Демократический Институт Международных Отношений (National Democratic Institute for International Affairs),

MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, Inc.,

Корпорация "Международный Республиканский Институт" (International Republican Institute),

Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания),

OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания),

Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США),

The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества) (Румыния).