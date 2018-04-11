Депутат Госдумы предложила заблокировать сообщества, где призывают избивать школьников

Депутат Госдумы Алена Аршинова попросила главу Роскомнадзора Александра Жарова заблокировать группы в социальных сетях, которые публикуют призывы травить и избивать школьников из-за одежды, сообщает РИА Новости.
В своем письме Алена Аршинова ссылается на то, что в Нижнем Новгороде избили нескольких школьников из-за их внешнего вида.
"Оказалось, что нападавшие подростки состоят в группах "Нижегородский кежуал" в социальной сети "ВКонтакте" (численность групп доходит до несколько десятков тысяч подписчиков). Эти сообщества объединяют молодых людей, которые дают оценку человеку по его одежде (бренд или подделка) и организуют против него травлю, а затем и избиение", — объясняет свою инициативу депутат. Алена Аршинова поясняет, что подобных групп в соцсетях много. В письме есть и примерный список этих сообществ.
Автор письма предлагает проводить мониторинг интернет-сообществ и блокировать те, которые пропагандируют агрессию и насилие.
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