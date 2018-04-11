Депутат Госдумы предложила заблокировать сообщества, где призывают избивать школьников

В своем письме Алена Аршинова ссылается на то, что в Нижнем Новгороде избили нескольких школьников из-за их внешнего вида.



"Оказалось, что нападавшие подростки состоят в группах "Нижегородский кежуал" в социальной сети "ВКонтакте" (численность групп доходит до несколько десятков тысяч подписчиков). Эти сообщества объединяют молодых людей, которые дают оценку человеку по его одежде (бренд или подделка) и организуют против него травлю, а затем и избиение", — объясняет свою инициативу депутат. Алена Аршинова поясняет, что подобных групп в соцсетях много. В письме есть и примерный список этих сообществ.

Автор письма предлагает проводить мониторинг интернет-сообществ и блокировать те, которые пропагандируют агрессию и насилие.