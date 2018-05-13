Россия обыграла Швейцарию в хоккей на Чемпионате мира

На Чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла команду Швейцарии. Встреча в Дании завершилась со счетом 4:3 в пользу российской сборной, сообщает "Советский спорт".
Счет в матче на 22-й минуте открыл Кирилл Капризов. Также за сборную России по одному разу отличились Евгений Дадонов, Никита Нестеров и Михаил Григоренко.
У швейцарцев заброшенными шайбами отметились Рамон Унтерзандер, Свен Андригетто и Гаэтан Хас.
"Советский спорт" напоминает, что ранее на чемпионате мира российская сборная уступила в овертайме чехам со счетом 3:4. В первой игре на турнире россияне победили французов со счетом 7:0, во второй – австрийцев (7:0), в третьей – белорусов (6:0).
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