Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

12 июня празднуют День России. Поэтому выходные в июне начнутся 10 июня и продлятся до 12 июня (с воскресенья по вторник). Отдых с 9 июня перенесен на 11 июня (понедельник).

А на неделе, на которую выпадает День России, будет только три рабочих дня — с 13 по 15 июня (среда-пятница).