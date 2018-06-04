Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Рабочая неделя, которая начинается 4 июня, будет шестидневной: суббота, 9 июня — сокращенный рабочий день. Зато потом россиян ждут три официальных выходных дня.
12 июня празднуют День России. Поэтому выходные в июне начнутся 10 июня и продлятся до 12 июня (с воскресенья по вторник). Отдых с 9 июня перенесен на 11 июня (понедельник).
А на неделе, на которую выпадает День России, будет только три рабочих дня — с 13 по 15 июня (среда-пятница).
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