Инициатива: россиянам предложили выплачивать пенсию в молодости

Документ, опубликованный на сайте change.org, адресован президенту РФ Владимиру Путину, главе правительства Дмитрию Медведеву и председателям Госдумы и Совфеда — Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

В обращении говорится, что указанный возраст является "самым прекрасным периодом в жизни человека" и "тратить эти драгоценные годы на работу просто непростительно".

Отмечается, что размер пособий должен составить 15 тысяч рублей ежемесячно.

"Пенсия по молодости поможет молодежи без оглядки на материальное положение своих родителей путешествовать по своей стране и даже всему миру… заводить новые знакомства и даже новые молодые семьи, что значительно поможет справиться со сложной демографической ситуацией в нашей стране", — говорится в петиции.

На 25 июня петицию подписали 21 тыс. 357 человек. В тексте также указано, что в России проживает 31,4 млн человек в возрасте 14-30 лет, пишет ura.ru.

Если правительство примет решение делать такие выплаты, то при максимальном расчете они составят 471 млрд рублей в месяц.

Последнее время широко обсуждается пенсионная реформа, которая уже внесена на рассмотрение в Госдуму. Согласно инициативе предельный трудовой возраст для россиян составит 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. По всей видимости, авторы петиции предлагают гражданам отдыхать первую часть жизни, а вторую — отдавать на благо государства.