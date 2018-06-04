Россияне загнали себя в долги на 4 трлн рублей

В первом квартале 2018 года общий объем задолженности жителей России увеличился на 5% — до 4 трлн рублей. Почти половина суммы приходится на полученные займы, пишут "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
На 1 апреля россияне были должны банкам 12,6 трлн рублей. Из них 0,8 трлн рублей — это просроченная задолженность перед действующими банками. В целом неплатежи более характеры для сегмента потребительских кредитов, и их почти нет в сегменте ипотечного кредитования.
В первом квартале 2017 года больше всего исполнительных производств приставы возбудили по постановлениям Госавтоинспекции — таких было 15,4 млн. При этом в денежном выражении почти половина всех подлежащих взысканию долгов приходилась на кредиты — всего 1,8 трлн рублей.
Эксперты отмечают, что задержки платежей наблюдаются в сегменте потребительских кредитов. Платежи по ипотеке граждане вносят, как правило, в срок. Рост долгов на 5% они считают "умеренным".
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