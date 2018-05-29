Жители Алтая стали больше брать у банков в долг

Центробанк отмечает рост потребительского кредитования в Алтайском крае. По данным регулятора, в первом квартале 2018 года жители региона получили в банках потребительских кредитов на сумму 21,6 млрд рублей. Это на 27% больше, чем в аналогичном периоде 2017-го.
Интересно, что в крае при росте кредитования снизилась просрочка задолженности жителей перед банками. Она уменьшилась с 15,6% до 12,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года. И в нашем регионе уровень "просрочки" снижается быстрее, чем в среднем по стране.
Татьяна Винокурова,
управляющий отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России:
— По нашим опросам, банки отмечают высокую конкуренцию на рынке за надежных заемщиков. Для таких клиентов они предлагают специальные программы и уменьшают ставки. Около 60% опрошенных банков в 4 квартале прошлого года существенно смягчили условия предоставления кредитов.
Они увеличили максимальный размер и срок кредита, расширили спектр потребительского кредитования — ввели дополнительные продукты для ответственных заемщиков и работников бюджетной сферы.
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