Жители Алтая стали больше брать у банков в долг

— По нашим опросам, банки отмечают высокую конкуренцию на рынке за надежных заемщиков. Для таких клиентов они предлагают специальные программы и уменьшают ставки. Около 60% опрошенных банков в 4 квартале прошлого года существенно смягчили условия предоставления кредитов.

Они увеличили максимальный размер и срок кредита, расширили спектр потребительского кредитования — ввели дополнительные продукты для ответственных заемщиков и работников бюджетной сферы.