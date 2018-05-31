В России растет число желающих обанкротиться

Около 9 тысяч граждан России и предпринимателей признали банкротами в I квартале 2018 года — это на 3 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Ожидается, что эта цифра вырастет на 50–60% к концу года, пишут "Известия".
По данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц и ИП, в стране растет число физлиц, желающих пройти процедуру банкротства, поскольку это позволяет полностью распрощаться с долгами и "начать новую жизнь". Суды в 90% случаев списывают долги полностью.
В целом за 2017 год банкротами были признаны 29 876 граждан и ИП, в 2016 году — 19 658, сообщает "Федресурс".
Эксперты опасаются, что такая практика приведет к большей осторожности банков в выдаче кредитов и может привести к ужесточению требований для их получения.
Несмотря на внушительный рост числа банкротов, в России меньше несостоятельных граждан среди всего населения, чем в других странах. Так, по данным экспертов "Федресурса", в РФ в 2017 году их доля составила лишь 0,02%. В США 0,3% банкротов среди населения. В Чехии — 0,18%, в Германии — 0,11%.
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