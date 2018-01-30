Российская спортсменка отказалась от участия в Олимпиаде из-за недопущения ее товарищей

Допущенная к Олимпиаде в Корее российская конькобежка Ольга Граф отказалась участвовать в Играх. По словам спортсменки, она не хочет ехать в Пхенчхан, потому что туда не допущены ее товарищи по сборной, пишут "Известия".
Ольга Граф рада, что ее признали чистой от допинга, но она также не сомневается в том, что ее не допущенные к Олимпиаде-2018 партнеры по команде тоже не принимали запрещенные препараты.
Ольга Граф,
бронзовая призер Игр-2014:
— Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась — командная гонка преследования, а именно в составе команды я надеялась принести медаль в копилку России.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.