Российская спортсменка отказалась от участия в Олимпиаде из-за недопущения ее товарищей

Ольга Граф рада, что ее признали чистой от допинга, но она также не сомневается в том, что ее не допущенные к Олимпиаде-2018 партнеры по команде тоже не принимали запрещенные препараты.

Ольга Граф,

бронзовая призер Игр-2014: