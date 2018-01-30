Российские власти могут ответить зеркально на "кремлевский список"

Вчера, 21:06.
Политика

"Кремлевский список" США является попыткой повлиять на власти России перед выборами, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации (СФ) России по государственному суверенитету Андрей Климов.

Флаг России.
Флаг России. Фото: Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

По его словам, в случае введения санкций в отношении лиц из списка США Россия будет "отвечать зеркально и адресно", однако пока само появление списка еще не имеет юридических последствий.

"Вообще, этот список напоминает телефонную книгу — кто есть кто в России. Он уже вызывал разочарование в Конгрессе, поскольку не содержит конкретных мер", — подчеркнул сенатор.

"Кремлевский список" был представлен Минфином США ранее 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии, пишет Lenta.ru. В Минфине отметили, что на фигурантов "кремлевского доклада" в США не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров