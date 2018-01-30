Российские власти могут ответить зеркально на "кремлевский список"

По его словам, в случае введения санкций в отношении лиц из списка США Россия будет "отвечать зеркально и адресно", однако пока само появление списка еще не имеет юридических последствий.

"Вообще, этот список напоминает телефонную книгу — кто есть кто в России. Он уже вызывал разочарование в Конгрессе, поскольку не содержит конкретных мер", — подчеркнул сенатор.

"Кремлевский список" был представлен Минфином США ранее 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии, пишет Lenta.ru. В Минфине отметили, что на фигурантов "кремлевского доклада" в США не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.