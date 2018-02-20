Российским ученым удалось добывать электричество из крови человека

Исследователи рассказали, что в лабораторных условиях уже созданы модели фрагментов кровеносной системы, в которую поместили биотопливный элемент размером около 5 см. Специалистам удалось получить электрический ток мощностью от 15 до 40 микроватт.

Павел Готовцев,

замглавы отдела биотехнологий и биоэнергетики комплекса НБИКС-технологий Курчатовского института:

— Этого достаточно для работы современного кардиостимулятора, причем человек никакого дискомфорта ощущать не будет.

Как отметил представитель научно-исследовательского центра, внутри имплантируемого элемента находится система с двумя электродами и биокатализаторами. При разложении глюкозы на аноде образуются свободные электроны, которые движутся по цепи к катоду. При этом положительно заряженные атомы водорода также направляются к катоду через специальную мембрану. Там они получают утерянные электроны и вступают в реакцию с кислородом, образуя воду.