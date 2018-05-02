Русские женщины стали гораздо чаще путешествовать в одиночку

Количество российских женщин, путешествующих в одиночку, за восемь лет - с 2010 года - выросло на 78%. Это показало исследование, проведенное компанией Nielsen для гостиничной сети Azimut Hotels, сообщает Интерфакс.
Исследователи опросили мужчин и женщин в возрасте от 20 до 55 лет из городов с населением более 500 тыс. жителей, совершившие как минимум одну поездку за последний год.
Согласно исследованию, в среднем россияне путешествуют два-три раза в год по России, один раз в год - заграницу.
45% респондентов предпочитают пляжный отдых внутри страны. Выбирая место для путешествия, российские туристы ориентируются на:
- культурную составляющую - 53%,
- погоду - 30%,
- возможность отдохнуть от повседневных забот - 26%.
Также исследование показало, что среднее путешествие по России длится восемь дней.
Самые популярные виды транспорта для путешествия по стране: поезд - 63%, самолет - 57%, автомобиль - 49%.
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