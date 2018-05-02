Русские женщины стали гораздо чаще путешествовать в одиночку

Исследователи опросили мужчин и женщин в возрасте от 20 до 55 лет из городов с населением более 500 тыс. жителей, совершившие как минимум одну поездку за последний год.

Согласно исследованию, в среднем россияне путешествуют два-три раза в год по России, один раз в год - заграницу.

45% респондентов предпочитают пляжный отдых внутри страны. Выбирая место для путешествия, российские туристы ориентируются на:

культурную составляющую - 53%,

погоду - 30%,

возможность отдохнуть от повседневных забот - 26%.

Также исследование показало, что среднее путешествие по России длится восемь дней.

Самые популярные виды транспорта для путешествия по стране: поезд - 63%, самолет - 57%, автомобиль - 49%.