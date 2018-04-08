Самолет рейса Москва-Барнаул оправили в Новосибирск

8 апреля из-за тумана самолет рейса Москва-Барнаул отправили на запасной аэродром Новосибирска. Об этом altapress.ru рассказали в аэропорту им. Г.С. Титова. Отправление рейса авикомпании S7 в Москву задерживается.
Самолет рейса S7-217 вылетел из московского аэропорта Домодедово. По данным барнаульского аэропорта, это единственное воздушное судно, которое отправили на запасной аэродром в Новосибирск 8 апреля. Утренние рейсы в Москву из Барнаула были отправлены вовремя.
Рейс S7-218, который должен был отправиться из Барнаула в Москву, задерживается. По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, время прибытия самолета задерживается на 6 часов.
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