Самолет рейса Москва-Барнаул оправили в Новосибирск

Самолет рейса S7-217 вылетел из московского аэропорта Домодедово. По данным барнаульского аэропорта, это единственное воздушное судно, которое отправили на запасной аэродром в Новосибирск 8 апреля. Утренние рейсы в Москву из Барнаула были отправлены вовремя.

Рейс S7-218, который должен был отправиться из Барнаула в Москву, задерживается. По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, время прибытия самолета задерживается на 6 часов.