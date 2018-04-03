Саперы приступили к разминированию Чечни

Инженерные подразделения Минобороны РФ приступили к разминированию и сплошной очистке от взрывоопасных предметов (ВОП) лесного массива и горной местности на территории семи районов Чечни и Джейрахского района Ингушетии.
Работы ведутся на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.
В 2018 году саперы очистят от ВОП около 1,5 тыс. га экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий. В сплошной очистке местности принимают участие более 400 специалистов, задействовано 10 минно-розыскных собак, более 40 единиц военной техники, в том числе боевые машины разминирования с колейным минным тралом на базе танка Т-72, инженерные машины разграждения ИМР-2, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа МО РФ.
Всегосего с 2012 года саперы округа проверили более 16,9 тыс. га на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, они обнаружили и уничтожили более 28 тыс. взрывоопасных предметов, сообщает ТАСС.
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