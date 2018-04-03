Саперы приступили к разминированию Чечни

Работы ведутся на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

В 2018 году саперы очистят от ВОП около 1,5 тыс. га экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий. В сплошной очистке местности принимают участие более 400 специалистов, задействовано 10 минно-розыскных собак, более 40 единиц военной техники, в том числе боевые машины разминирования с колейным минным тралом на базе танка Т-72, инженерные машины разграждения ИМР-2, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа МО РФ.

Всегосего с 2012 года саперы округа проверили более 16,9 тыс. га на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, они обнаружили и уничтожили более 28 тыс. взрывоопасных предметов, сообщает ТАСС.



