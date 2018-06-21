Сборная России по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и получила за это торт

После победы сборной Уругвая над Саудовской Аравией стало ясно, что российская команда уже гарантированно вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу. В честь этого события игрокам подарили торт.
На ужине - торт в честь выхода @TeamRussia в 1/8 финала 🎂 pic.twitter.com/WzhLwKwrBu— Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.
Сборной России 25 июня (в Барнауле - в ночь на 26-ое) предстоит еще один матч в группе - с командой Уругвая. Ее главный тренер Оскар Табарес уже сказал, что "этот матч надо выиграть или умереть".
Затем в 1/8 финала нашим футболистам предстоит игра с командой Испании, Португалии или Ирана.
Напомним, первые две игры сборная России выиграла: с Саудовской Аравией - 5:0, с Египтом - 3:1.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.