Сборная России по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и получила за это торт

Сегодня, 08:06.
Спорт

После победы сборной Уругвая над Саудовской Аравией стало ясно, что российская команда уже гарантированно вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу. В честь этого события игрокам подарили торт. 

Сборной России 25 июня (в Барнауле - в ночь на 26-ое) предстоит еще один матч в группе - с командой Уругвая. Ее главный тренер Оскар Табарес уже сказал, что "этот матч надо выиграть или умереть". 

Затем в 1/8 финала нашим футболистам предстоит игра с командой Испании, Португалии или Ирана.

Напомним, первые две игры сборная России выиграла: с Саудовской Аравией - 5:0, с Египтом - 3:1.

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