Сборная России по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и получила за это торт

На ужине - торт в честь выхода @TeamRussia в 1/8 финала 🎂 pic.twitter.com/WzhLwKwrBu — Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.

Сборной России 25 июня (в Барнауле - в ночь на 26-ое) предстоит еще один матч в группе - с командой Уругвая. Ее главный тренер Оскар Табарес уже сказал, что "этот матч надо выиграть или умереть".

Затем в 1/8 финала нашим футболистам предстоит игра с командой Испании, Португалии или Ирана.

Напомним, первые две игры сборная России выиграла: с Саудовской Аравией - 5:0, с Египтом - 3:1.