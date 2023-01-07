Сериал о «выгоревшем» московском туристе снимут на Алтае

Сериал о туристе из Москвы снимут в Алтайском крае. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на замминистра культуры региона Алексея Бочарова.

По словам Бочарова, сериал снимут о столичном туристе, решившем отдохнуть на Алтае.

«По сюжету московский мажор приезжает на Алтай отдохнуть, поскольку „выгорел“ в своем жестком графике», — отмечает замминистра.

С героем происходит несчастный случай — и внезапно «появляется его двойник — представитель социального андеграунда, который попадает в непривычную для себя ситуацию».

Рабочее название сериала — «Выгорание». Он будет состоять из двух сезонов и 16 серий.

Работать над сценарием будут Алексей Алешковский и молодой алтайский автор Олег Канин.

Власти хотят компенсировать деньги, вложенные в съемку, если сериал продемонстрирует привлекательность региона. Возмещать готовы до 30% затрат.

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