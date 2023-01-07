7 января
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Кино и ТВ

Сериал о «выгоревшем» московском туристе снимут на Алтае

Сериал о туристе из Москвы снимут в Алтайском крае. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на замминистра культуры региона Алексея Бочарова.

Съемка. Камера.
Съемка. Камера.
СС0

По словам Бочарова, сериал снимут о столичном туристе, решившем отдохнуть на Алтае.

«По сюжету московский мажор приезжает на Алтай отдохнуть, поскольку „выгорел“ в своем жестком графике», — отмечает замминистра.

С героем происходит несчастный случай — и внезапно «появляется его двойник — представитель социального андеграунда, который попадает в непривычную для себя ситуацию».

Рабочее название сериала — «Выгорание». Он будет состоять из двух сезонов и 16 серий.

Работать над сценарием будут Алексей Алешковский и молодой алтайский автор Олег Канин.

Власти хотят компенсировать деньги, вложенные в съемку, если сериал продемонстрирует привлекательность региона. Возмещать готовы до 30% затрат.

Ранее стало известно, в каких барнаульских кинотеатрах покажут новый «Аватар».

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