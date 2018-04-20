Шикарные коллекция одежды от "Галереи стиль": образы для настоящей леди

Журнал "Я Покупаю" совместно с сайтом altapress.ru запустили мультимедийный проект LOOKBOOK. Вы сможете узнать все о модных тенденциях весенне-летнего сезона, увидеть модные "луки" и познакомиться с новинками, которые можно приобрести в магазинах нашего города.
Примерить новинки от известного немецкого бренда приглашает магазин женской и мужской одежды "Галерея стиль". Также в магазине представлена одежда марок ESCADA Sport, LUISA CERANO, BIKKEMBERGS, AIRFIELD, STRELLSON, EMPOTIO ARMANI, ALBERTO. Но вернемся к Laurеl.
Харизматичная личность
Сила и качество
Именно в этом беспроигрышном сочетании женственности и силы кроется обаяние марки. Добавьте к этому бесподобное немецкое качество и получите вещи, которые хочется носить не снимая. Но, несмотря на то что модели Laurеl не теряют актуальности годами, Элизабет Швайгер, как все гуру моды, создает две уникальные коллекции в год. В коллекциях Laurеl используются ткани самого высокого качества: хлопок, джерси, шелк-стрейтч, кожа, а эксклюзивные принты являются визитной карточкой марки.
Берлинская лазурь
Шикарно и спортивно
Уже легендарная Escada Sport завоевала сердца женщин во всем мире одеждой класса люкс, предназначенной для активной жизни. Конечно, как ясно из названия, главной стилистической концепцией бренда остается спорт-шик, а вот прочтение этой темы меняется из сезона в сезон. Коллекции весна/лето-2018 порадуют молодую аудиторию минимализмом и спокойной лаконичностью форм.
Венский вальс
Комфорт по высшему классу
Не уступает в безупречном качестве и немецкий бренд Luisa Cerano, в котором креативность прекрасно соединяется с удобством и универсальностью. Важно: поскольку одежда делается по немецким лекалам, модели получаются полноразмерными, они прекрасно подходят российским женщинам. Еще один несомненный плюс марки — ее любовь к качеству и натуральным материалам: в составе нет полиэстера, только кашемир, шелк, хлопковый батист, вискоза, хлопок.
Сеньор Albеrto
Мужская половина аудитории оценит великолепное качество брюк немецкой торговой марки Alberto, которая была создана в Германии Альбертом Долманом (Albеrto Dolman) в 1922 году и с тех пор достигла совершенства в том, что касается мужских брюк. Секрет комфорта и отличной посадки моделей в том, что лекала созданы с учетом всех анатомических особенностей мужчины, поэтому готовое изделие не стесняет движений, в нем очень удобно.
"Галерея Стиль", салон одежды и обуви, ул. Папанинцев, 97, (385-2) 66-64-00.
Благодарим за участие в съемке видеографа Василия Редько, стилиста Татьяну Мельник, фотографа Дмитрия Лямзина, школу моделей Татьяны Баевой "Стиль", моделей Елизавету Денисову, Елену Соколову, Яну Казанцеву, Кристину Крайник, Ренату Сафонову. Куратор проекта Яна Истомина (8-913-093-47-17).
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