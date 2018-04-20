Шикарные коллекция одежды от "Галереи стиль": образы для настоящей леди

Коллекция весна/лето-2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Коллекция весна/лето-2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Коллекция весна/лето-2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Коллекция весна/лето-2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Коллекция весна/лето-2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Коллекция весна/лето-2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Коллекция весна/лето-2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Коллекция весна/лето-2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Коллекция весна/лето-2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Коллекция весна/лето-2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Примерить новинки от известного немецкого бренда приглашает магазин женской и мужской одежды "Галерея стиль". Также в магазине представлена одежда марок ESCADA Sport, LUISA CERANO, BIKKEMBERGS, AIRFIELD, STRELLSON, EMPOTIO ARMANI, ALBERTO. Но вернемся к Laurеl.

Харизматичная личность

Коллекция весна/лето-2018.

Сила и качество

Конечно, всемирно известная марка Laurеl в особом представлении не нуждается. Ее главный дизайнер Элизабет Швайгер (Elisabeth Schwaiger), сотрудничающая с брендом с 1995 года, сделала все, чтобы завоевать сердца и гардеробные деловых женщин мира. "Наша героиня уже достигла зрелости и абсолютно индивидуальна в своих поступках. Женская харизма делает ее неподражаемой", — говорит Элизабет.

Именно в этом беспроигрышном сочетании женственности и силы кроется обаяние марки. Добавьте к этому бесподобное немецкое качество и получите вещи, которые хочется носить не снимая. Но, несмотря на то что модели Laurеl не теряют актуальности годами, Элизабет Швайгер, как все гуру моды, создает две уникальные коллекции в год. В коллекциях Laurеl используются ткани самого высокого качества: хлопок, джерси, шелк-стрейтч, кожа, а эксклюзивные принты являются визитной карточкой марки.

Берлинская лазурь

Коллекция весна/лето-2018.

Шикарно и спортивно

Не стала исключением и новая коллекция весна/лето-2018 — в ней отдана дань классической элегантности, но выглядит она свежо и остросовременно. Что предлагает немецкий дизайнер этой весной? Чистые и яркие цвета в палитре интенсивности — от пастели до глубоких насыщенных тонов: оливковый, пудрово-розовый, жемчужно-серый, а также впечатляющая сине-голубая гамма — от лавандового до цвета берлинской лазури. На пике актуальности — полоска в разных вариациях и нежные растительные орнаменты, кружева и длина миди.

Уже легендарная Escada Sport завоевала сердца женщин во всем мире одеждой класса люкс, предназначенной для активной жизни. Конечно, как ясно из названия, главной стилистической концепцией бренда остается спорт-шик, а вот прочтение этой темы меняется из сезона в сезон. Коллекции весна/лето-2018 порадуют молодую аудиторию минимализмом и спокойной лаконичностью форм.

Венский вальс

Коллекция весна/лето-2018.

Комфорт по высшему классу

Австрийская модная марка Airfield покоряет традициями качества (фабрика, на которой изготавливается одежда, работает с 1937 года!), дорогими тканями и элегантной небрежностью. А первая коллекция женской одежды класса люкс была представлена широкой публике в 1995 году. С тех пор бренд не сдает позиций, продолжая сохранять идеальный баланс между аристократичностью, комфортом и легкой нотой провокативности.

Не уступает в безупречном качестве и немецкий бренд Luisa Cerano, в котором креативность прекрасно соединяется с удобством и универсальностью. Важно: поскольку одежда делается по немецким лекалам, модели получаются полноразмерными, они прекрасно подходят российским женщинам. Еще один несомненный плюс марки — ее любовь к качеству и натуральным материалам: в составе нет полиэстера, только кашемир, шелк, хлопковый батист, вискоза, хлопок.

Сеньор Albеrto

Мужская половина аудитории оценит великолепное качество брюк немецкой торговой марки Alberto, которая была создана в Германии Альбертом Долманом (Albеrto Dolman) в 1922 году и с тех пор достигла совершенства в том, что касается мужских брюк. Секрет комфорта и отличной посадки моделей в том, что лекала созданы с учетом всех анатомических особенностей мужчины, поэтому готовое изделие не стесняет движений, в нем очень удобно.

"Галерея Стиль", салон одежды и обуви, ул. Папанинцев, 97, (385-2) 66-64-00.

Благодарим за участие в съемке видеографа Василия Редько, стилиста Татьяну Мельник, фотографа Дмитрия Лямзина, школу моделей Татьяны Баевой "Стиль", моделей Елизавету Денисову, Елену Соколову, Яну Казанцеву, Кристину Крайник, Ренату Сафонову. Куратор проекта Яна Истомина (8-913-093-47-17).

Организатор

Организатор

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Генеральный партнер

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Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

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