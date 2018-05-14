Силуанов рассказал о своих основных задачах на посту вице-премьера

"Основную задачу президент поставил, это обеспечить более высокие темпы роста, провести прорыв в экономике. Это первая задача", — подчеркнул он.

По словам Силуанова, второй задачей он считает необходимость провести ряд решений, необходимых для реализации планов, озвученных главой государства в послании Федеральному собранию и в новом майском указе. "Исходя из этого и будет строиться работа Минфина, Минэка и всех ведомств при правительстве", — уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, согласовываются ли с ним как с первым вице-премьером, курирующим экономику и финансы, кандидатуры министров этого блока, Силуанов сказал: "Это прерогатива руководства страны, президента в первую очередь", сообщает "Интерфакс".

7 мая Дмитрий Медведев на встрече с депутатами Госдумы назвал предполагаемый им состав будущего правительства. На пост первого заместителя председателя правительства он предложил кандидатуру Силуанова, который с декабря 2011 года возглавляет министерство финансов.