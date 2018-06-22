Синоптики обещают шквалистый ветер 22 июня

Сегодня, 09:26.
Жизнь

На 22 июня синоптики обещают штормовой прогноз. Ожидается град и сильный ветер, сообщает региональное управление МЧС.

Ветер.
Ветер. Фото: СС0.

Алтайский край

Переменная облачность, в западных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах возможен град. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с, при грозах шквалистое усиление до 19-24 м/с. Температура +28 +33.

Барнаул

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с с усилением до 15 м/с. Температура +29 +31.

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