Синоптики обещают шквалистый ветер 22 июня

На 22 июня синоптики обещают штормовой прогноз. Ожидается град и сильный ветер, сообщает региональное управление МЧС.
Алтайский край
Переменная облачность, в западных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах возможен град. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с, при грозах шквалистое усиление до 19-24 м/с. Температура +28 +33.
Барнаул
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с с усилением до 15 м/с. Температура +29 +31.
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