Синоптики рассказали, какими будут выходные в Алтайском крае

В субботу, 28 апреля, на большей части Алтайского края обещают дожди. А в воскресенье, 29 апреля, будет без осадков. Синоптики также предупреждают о сильном ветре, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае в субботу: днем на большей части территории дождь, в южных районах местами сильный

температура воздуха днем +9...+14 градусов

ветер юго-западный, 5-10 м/с, с усилением до 17 м/с Погода в Барнауле в субботу: днем дождь

температура воздуха днем +9...+11 градусов

ветер юго-западный, 7-12 м/с Погода в Алтайском крае в воскресенье: днем без осадков, утром местами туман

температура воздуха днем +14...+19 градусов

ветер юго-западный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с Погода в Барнауле в воскресенье: днем без осадков, утром возможен туман

температура воздуха днем +14...+16 градусов

ветер юго-западный, 5-10 м/с