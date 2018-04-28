Синоптики рассказали, какими будут выходные в Алтайском крае

В субботу, 28 апреля, на большей части Алтайского края обещают дожди. А в воскресенье, 29 апреля, будет без осадков. Синоптики также предупреждают о сильном ветре, сообщает алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае в субботу:
- днем на большей части территории дождь, в южных районах местами сильный
- температура воздуха днем +9...+14 градусов
- ветер юго-западный, 5-10 м/с, с усилением до 17 м/с
Погода в Барнауле в субботу:
- днем дождь
- температура воздуха днем +9...+11 градусов
- ветер юго-западный, 7-12 м/с
Погода в Алтайском крае в воскресенье:
- днем без осадков, утром местами туман
- температура воздуха днем +14...+19 градусов
- ветер юго-западный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с
Погода в Барнауле в воскресенье:
- днем без осадков, утром возможен туман
- температура воздуха днем +14...+16 градусов
- ветер юго-западный, 5-10 м/с
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