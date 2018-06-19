Синяки, побитые машины и урожай: в Алтайском крае прошел сильный град

В Алтайском крае вечером 18 июня в некоторых районах прошел град. Пострадали урожай и люди, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
Град. Фото: Серж в vk.com/incident_brn.
Град. Фото: Серж в vk.com/incident_brn.
Град. Фото: Серж в vk.com/incident_brn.
Град. Фото: Серж в vk.com/incident_brn.
Град. Фото: Серж в vk.com/incident_brn.
Град в Камне-на-Оби. Фото: Анатолий Рог в vk.com/barneos22.
Град в Камне-на-Оби. Фото: Анатолий Рог в vk.com/barneos22.
Град в Камне-на-Оби. Фото: Анатолий Рог в vk.com/barneos22.
Град в Камне-на-Оби. Фото: Анатолий Рог в vk.com/barneos22.
Так, в селе Вылково Тюменцевского района от града серьезно пострадали огороды. По словам местных жителей, уничтожена половина посадок. Во многих домах разбиты окна, побило машины и животных. Также пострадали люди, которые не успели украсься от стихии. На снимках видно, что у пострадавших крупные синяки
Также град выпал в Камне-на-Оби, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22". Судя по фотографиям, кусочки льда были чуть меньше спичечного коробка.
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