Синяки, побитые машины и урожай: в Алтайском крае прошел сильный град

Град. Фото: Серж в vk.com/incident_brn. Град. Фото: Серж в vk.com/incident_brn. Град. Фото: Серж в vk.com/incident_brn. Град. Фото: Серж в vk.com/incident_brn. Град. Фото: Серж в vk.com/incident_brn. Град в Камне-на-Оби. Фото: Анатолий Рог в vk.com/barneos22. Град в Камне-на-Оби. Фото: Анатолий Рог в vk.com/barneos22. Град в Камне-на-Оби. Фото: Анатолий Рог в vk.com/barneos22. Град в Камне-на-Оби. Фото: Анатолий Рог в vk.com/barneos22.

Так, в селе Вылково Тюменцевского района от града серьезно пострадали огороды. По словам местных жителей, уничтожена половина посадок. Во многих домах разбиты окна, побило машины и животных. Также пострадали люди, которые не успели украсься от стихии. На снимках видно, что у пострадавших крупные синяки

Также град выпал в Камне-на-Оби, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22". Судя по фотографиям, кусочки льда были чуть меньше спичечного коробка.