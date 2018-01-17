Подписи за Путина из Бийска могут не принять из-за скандального телесюжета

В краевой избирательной комиссии и в штабе Владимира Путина оценивают сюжет бийского телевидения, в котором журналист рассказывает, что предприятия города организовывали доставку своих сотрудников на пункты сбора подписей в поддержку кандидата, сообщили altapress.ru в комиссии и в штабе.
В сюжете, вышедшем 15 января, журналистка сама ставит свою подпись в поддержку кандидата. Герои видео — работники предприятий, также приехавшие на пункт сбора в ДК Бийского олеумного завода, рассказывают, что для них был организован транспорт, "чтобы каждый желающий мог приехать и оставить свою подпись".
Корреспондент рассказывает, что поддержку Путину высказали "практически все работники городских предприятий и студенты средних и высших учебных заведений".
Ролик быстро распространился по соцсетям, его оценивали как пример нарушения правил агитации и ведения избирательной кампании.
В крайизбиркоме сообщили, что официальных обращений по поводу сюжета к ним не поступало, однако комиссия оценивает обстоятельства и содержание ролика на соответствие законодательству. Избирком также даст оценку законности данного сюжета с точки зрения предвыборной агитации.
В региональном штабе Владимира Путина также сообщили, что "сбор подписей идет активно и в соответствии с законодательством" и сообщений о нарушениях в их адрес не поступало. Однако сюжет здесь также тщательно изучают, после чего могут последовать серьезные выводы.
Владимир Климов,
сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина в Алтайском крае, доверенное лицо:
— Мы проведем тщательную проверку информации негосударственной телекомпании "ТВ-КОМ" об организованном руководством бийского предприятия "Эвалар" подвозе граждан к пункту сбора подписей. Если кадры видеоматериалов телекомпании "ТВ-КОМ" найдут подтверждение, мы вынуждены будем отказаться от отправки в Москву подписных листов с данного конкретного сборного пункта.
Мы призываем всех сторонников кандидата к полному соблюдению избирательного законодательства и напоминаем, что решение о поддержке того или иного кандидата – это личное решение каждого гражданина.
Добавим, в Курганской области решением регионального штаба Владимира Путина были аннулированы собранные на двух предприятиях подписи в поддержку кандидата, сообщило 16 января издание РБК. Их в нарушение закона собирали в рабочее время, признали в штабе.
В Алтайском крае сбор подписей в поддержку Путина идет в Барнауле, Бийске, Рубцовске, уже собрано порядка 20 тыс.
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