В Алтайском крае собрано в три раза больше голосов в поддержку Путина, чем требовалось

Сбор продолжится до 20 января, сообщил Андрей Клюзов, глава исполкома реготделения "Единой России". По его словам, из собранных подписных листов в ЦИК будут переданы "самые юридически чистые, качественно сформированные".

По словам Сергея Войтюка, руководителя исполкома регионального ОНФ, продолжение сбора идет уже в рамках избирательной кампании.

Сопредседателями штаба стали доверенные лица Путина Виктория Гальцева, актриса театра комедии, и Владимир Климов, председатель совета алтайской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Их заместителями стали Сергей Войтюк и Андрей Клюзов.

В штаб также вошли Алексей Грибков, руководитель Геблеровского экологического общества, Юрий Абдуллаев, руководитель профсоюза работников образования, Ксения Попова из молодежного крыла ОНФ, блогер Антон Понкрашев, чемпион мира по дзюдо Иван Нифонтов и другие.