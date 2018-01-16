В Алтайском крае собрано в три раза больше голосов в поддержку Путина, чем требовалось

В Алтайском крае собрано 20 тыс. голосов в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина вместо необходимых 7 тыс., сообщили на первом заседании его регионального штаба.
Сбор продолжится до 20 января, сообщил Андрей Клюзов, глава исполкома реготделения "Единой России". По его словам, из собранных подписных листов в ЦИК будут переданы "самые юридически чистые, качественно сформированные".
По словам Сергея Войтюка, руководителя исполкома регионального ОНФ, продолжение сбора идет уже в рамках избирательной кампании.
Сопредседателями штаба стали доверенные лица Путина Виктория Гальцева, актриса театра комедии, и Владимир Климов, председатель совета алтайской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Их заместителями стали Сергей Войтюк и Андрей Клюзов.
В штаб также вошли Алексей Грибков, руководитель Геблеровского экологического общества, Юрий Абдуллаев, руководитель профсоюза работников образования, Ксения Попова из молодежного крыла ОНФ, блогер Антон Понкрашев, чемпион мира по дзюдо Иван Нифонтов и другие.
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