Сколько продержатся аномальные морозы на Алтае

В течение недели будет -35...-40 градусов, а в отдельных территориях ожидается понижение температуры до -43...-48. Виной этих аномальных морозов является арктический антициклон.

В среду, 24 января, в крае пойдет снег, поэтому потеплеет на 4 градуса. Но уже в четверг и пятницу (25 и 26 января) станет еще холоднее. Средняя температура воздуха в конце недели опустится до значений -35...-41 градусов. Потеплеет только в воскресенье, 28 января.

Ранее по соцсетям разошелся скан документа якобы от гидрометцентра о том, что в Алтайском крае будут морозы от -54 до -62 градусов. Однако в Алтайском ЦГМС опровергли эту информацию: сообщение является ложным. По данным синоптиков, в январе 2018 года в крае температура не опускалась ниже -42.