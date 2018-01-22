Сколько продержатся аномальные морозы на Алтае

Экстремальные холода в Алтайском крае сохранятся в течение всей предстоящей недели — вплоть до воскресенья, 28 января. В отдельных районах температура опустится до -48, рассказали altapress.ru в Алтайском ЦГМС.
В течение недели будет -35...-40 градусов, а в отдельных территориях ожидается понижение температуры до -43...-48. Виной этих аномальных морозов является арктический антициклон.
В среду, 24 января, в крае пойдет снег, поэтому потеплеет на 4 градуса. Но уже в четверг и пятницу (25 и 26 января) станет еще холоднее. Средняя температура воздуха в конце недели опустится до значений -35...-41 градусов. Потеплеет только в воскресенье, 28 января.
Ранее по соцсетям разошелся скан документа якобы от гидрометцентра о том, что в Алтайском крае будут морозы от -54 до -62 градусов. Однако в Алтайском ЦГМС опровергли эту информацию: сообщение является ложным. По данным синоптиков, в январе 2018 года в крае температура не опускалась ниже -42.
Синоптики отмечают, что морозов ниже -52 в Барнауле, по наблюдениям синоптиков, не было никогда. Такая низкая температура воздуха была зафиксирован в столице края на Крещение в 1931 году.
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