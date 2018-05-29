Следователи рассказали подробности исчезновения 15-летней девушки в Алтайском крае

Следователи проводят проверку. По их данным, девушка убегала из детдома в течение двух лет. В администрацию учреждения вносили представления об устранении причин и условий ухода воспитанницы.

Девушку ищут.

Приметы пропавшей:

рост 168 см,

худощавого телосложения,

волосы русые ниже плеч,

глаза карие.

Была одета: