Следователи рассказали подробности исчезновения 15-летней девушки в Алтайском крае

В Камне-на-Оби 27 мая пропала 15-летняя девушка. Она сбежала из детского дома, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Следователи проводят проверку. По их данным, девушка убегала из детдома в течение двух лет. В администрацию учреждения вносили представления об устранении причин и условий ухода воспитанницы.
Девушку ищут.
Приметы пропавшей:
- рост 168 см,
- худощавого телосложения,
- волосы русые ниже плеч,
- глаза карие.
Была одета:
- светло-зеленая толстовка,
- синие лосины,
- белые кеды.
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