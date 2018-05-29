Следователи рассказали подробности исчезновения 15-летней девушки в Алтайском крае

Сегодня, 12:23.
Происшествия

В Камне-на-Оби 27 мая пропала 15-летняя девушка. Она сбежала из детского дома, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Следователи проводят проверку. По их данным, девушка убегала из детдома в течение двух лет. В администрацию учреждения вносили представления об устранении причин и условий ухода воспитанницы.

Девушку ищут.

Приметы пропавшей:

  • рост 168 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы русые ниже плеч,
  • глаза карие.

Была одета:

  • светло-зеленая толстовка,
  • синие лосины,
  • белые кеды.
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