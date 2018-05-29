В Алтайском крае пропала 15-летняя девушка

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В Камне-на-Оби 27 мая пропала 15-летняя Юлия Черникова, сообщает "Лиза Алерт".

Волонтеры на поиске.
Волонтеры на поиске. Фото: vk.com/la_altay.

Приметы пропавшей:

Юлия Черникова.
Юлия Черникова.
  • рост 168 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы русые ниже плеч,
  • глаза карие.

Была одета:

  • светло-зеленая толстовка,
  • синие лосины,
  • белые кеды.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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