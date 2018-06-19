Следователи рассказали подробности исчезновения 15-летней девушки в Алтайском крае

Сегодня, 16:00.
Происшествия

В Камне-на-Оби 18 июня пропала 15-летняя девушка. Он убегала из дома много раз, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По данным следствия, девушка выходит на связь с близкими. Она рассказала, что сейчас находится в другом регионе.

Проводят проверку и выясняют, почему несовершеннолетняя ушла из дома.

Приметы пропавшей:

  • Рост: 165-170 см,

  • Телосложение: среднее,

  • Глаза: карие

  • Волосы: темные до плеч.

Была одета:

  • черная майка,

  • светло-синие джинсы рваные на коленях,

  • фиолетовые кеды.

С собой:

  • темно-зеленая ветровка,

  • черная сумка через плечо.

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