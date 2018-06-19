Следователи рассказали подробности исчезновения 15-летней девушки в Алтайском крае

В Камне-на-Оби 18 июня пропала 15-летняя девушка. Он убегала из дома много раз, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, девушка выходит на связь с близкими. Она рассказала, что сейчас находится в другом регионе.
Проводят проверку и выясняют, почему несовершеннолетняя ушла из дома.
Приметы пропавшей:
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Рост: 165-170 см,
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Телосложение: среднее,
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Глаза: карие
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Волосы: темные до плеч.
Была одета:
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черная майка,
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светло-синие джинсы рваные на коленях,
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фиолетовые кеды.
С собой:
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темно-зеленая ветровка,
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черная сумка через плечо.
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