Следователи рассказали подробности исчезновения 15-летней девушки в Алтайском крае

По данным следствия, девушка выходит на связь с близкими. Она рассказала, что сейчас находится в другом регионе.

Проводят проверку и выясняют, почему несовершеннолетняя ушла из дома.

Приметы пропавшей:

Рост: 165-170 см,

Телосложение: среднее,

Глаза: карие

Волосы: темные до плеч.

Была одета:

черная майка,

светло-синие джинсы рваные на коленях,

фиолетовые кеды.

С собой: