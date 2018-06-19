В Алтайском крае ищут 15-летнюю девушку в фиолетовых кедах

Сегодня, 09:43.
Жизнь

В Камне-на-Оби 18 июня пропала 15-летняя Виктория Кушнер. Девушка ушла из дома и не вернулась, сообщает "Лиза Алерт".

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека. Фото: visualhunt.com.

Приметы пропавшей:

Виктория Кушнер.
Виктория Кушнер.
  • Рост: 165-170 см,
  • Телосложение: среднее,
  • Глаза: карие
  • Волосы: темные до плеч.

Была одета:

  • черная майка,
  • светло-синие джинсы рваные на коленях,
  • фиолетовые кеды.

С собой:

  • темно-зеленая ветровка,
  • черная сумка через плечо.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров