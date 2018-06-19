В Алтайском крае ищут 15-летнюю девушку в фиолетовых кедах

Приметы пропавшей:

Виктория Кушнер.

Рост: 165-170 см,

Телосложение: среднее,

Глаза: карие

Волосы: темные до плеч.

Была одета:

черная майка,

светло-синие джинсы рваные на коленях,

фиолетовые кеды.

С собой:

темно-зеленая ветровка,

черная сумка через плечо.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.