Следователи проверят, почему в Бийске обрушилась крыша бассейна

По факту обрушения части потолочной конструкции в бийском бассейне "Дельфин" начата доследственная проверка. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. Ведомству предстоит изучить обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действий лиц, ответственных за безопасность посетителей бассейна.
Лишь после этого будет принято процессуальное решение.
Напомним, на прошлой неделе во время тренировки в бийском бассейне "Дельфин" с потолка в воду упал кусок конструкции. Обломок прорвал натяжной потолок. По словам директора "Дельфина" Юрия Попова, никто не пострадал. В тот же день руководство закрыло разрушенную часть здания.
Сейчас спортивный комплекс закрыт не полностью. В так называемом "сухом зале" занятия продолжаются. Тренировки на воде, возможно, перенесут в другой бассейн города.
Справка
Здание бассейна "Дальфин" построили в 1973 году. Эксплуатировать его начали через год. Сегодня в "Дельфине" в Школе спортивного плавания занимаются более 370 школьников. Еще 430 ходят в "группы здоровья". Кроме того, ежедневно на коммерческой основе сюда приходят больше 50 человек.
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