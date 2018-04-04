Следователи проверят, почему в Бийске обрушилась крыша бассейна

Лишь после этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, на прошлой неделе во время тренировки в бийском бассейне "Дельфин" с потолка в воду упал кусок конструкции. Обломок прорвал натяжной потолок. По словам директора "Дельфина" Юрия Попова, никто не пострадал. В тот же день руководство закрыло разрушенную часть здания.

Сейчас спортивный комплекс закрыт не полностью. В так называемом "сухом зале" занятия продолжаются. Тренировки на воде, возможно, перенесут в другой бассейн города.

Справка

Здание бассейна "Дальфин" построили в 1973 году. Эксплуатировать его начали через год. Сегодня в "Дельфине" в Школе спортивного плавания занимаются более 370 школьников. Еще 430 ходят в "группы здоровья". Кроме того, ежедневно на коммерческой основе сюда приходят больше 50 человек.