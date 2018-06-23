Зураб Церетели подарил огромный памятник знаменитого поэта, который поставили на Алтае

Поэт Роберт Рождественский родился в Косихе, с 2007 года там ежегодно проводятся Рождественские чтения. В этом году они открываются 23 июня. Литературный же фестиваль имени поэта открылся 22 июня в Барнауле.

Зураб Церетели — друг семьи Рождественских, он сделал памятник и просто подарил его семье на 85-летие поэта.

Екатерина Рождественская,

дочь поэта:

— Сделал его Зураб Церетели. Ни за деньги, а просто взял, сделал и подарил. Так еще случается в жизни, остались такие редкие люди!

Памятник был завершен еще в прошлом году, пишет "КП на Алтае". Сразу доставить его на Алтай не смогли и он год простоял в московском дворике Церетели. И вот теперь его доставили в Косиху и в торжественной обстановке Рождественских чтений презентовали публике.

Высота памятника 2 метра 20 сантиметров без постамента. Он отлит из бронзы, скульптор сделал его по портрету, которой поэт курит. Но у памятника сигареты нет.

Мне, да и другим, кто видел, очень скульптура понравилась. Роберт Рождественский сидит и задумчиво смотрит — причем на нашу библиотеку. Этот его портрет с сигаретой я помню. Вот только у памятника сигареты в руке не было. Может, решили, что неудобно, мол, курить поэт будет напротив патриотического центра, — рассказала Татьяна Боброва, сотрудница администрации Косихи.

В краевом управлении по культуре подтвердили, что в первоначальном эскизе и в самом деле была сигарета. Но ее убрали. Тем не менее, чиновники не исключают такую вероятность, что сигарету все равно будут вставлять Роберту Рождественскому в руку.

Дочь поэта Екатерина Рождественская тоже не вполне согласилась с трактовкой знаменитого скульптора.

— Я буду первая, кто туда вложит сигаретку. Сейчас все борются с курением, но из песни слов не выкинешь, отец очень много курил. Я считаю, что должна быть какая-то историческая правда, и то, что сигареты нет, это плохо. Это часть его работы. Кто-то из начальства сказал — убрать, но я считаю, что это неправильно, — сказала она.

Екатерина примет участие в Рождественских чтениях 23 июня.

Справка

Роберт Рождественский родился в Косихе 20 июня 1932 года. Он один из ярких представителей эпохи шестидесятников. Умер в 1994 году. К 80-летию поэта в Косихе открыли мемориальный музей и центр патриотического воспитания имени Роберта Рождественского.