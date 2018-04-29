СМИ рассказали об "устрашающей" субмарине из России

Подводная лодка является испытательной платформой для новой ядерной торпеды "Статус-6".

"Статус-6", по данным издания, может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы. Торпеда способна посылать на них цунами и делать эти территории непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков.

Россия является "крепким орешком", в ее распоряжении находится 72 подлодки, которые включают атомные ракетоносцы и субмарины с крылатыми ракетами, отмечает издание.

По словам экспертов, у РФ сравнительно многочисленный флот подводных лодок специального назначения. Среди них выделяются две огромных "плавучие базы" на базе корпусов "Дельта".