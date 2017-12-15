Жители алтайского райцентра сражаются с коммунальщиками из-за холода в квартирах

Ранее altapress.ru уже писал о чуть теплых батареях в двухэтажных домах села на ул. Советской и ул. Красноармейской. Люди составляли коллективные жалобы губернатору Алтайского края Александру Карлину, в прокуратуру и в жилинспекцию. В ответ на это в село Солонешное приехала проверка — сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры Алтайского края исследовали дома жителей и нарушений не выявили.

К проверке, как рассказывают сельчане, местный поставщик тепла — компания "ЖКХ" — решила затопить печи посильнее. В результате организации удалось дотянуть температуру до нижней границы нормы.

Из сообщения жителей Солонешного:

В первый день после поступления жалобы батареи были горячие. Потом опять чуть теплые. А на улице мороз -30°C. Мы греемся газом, на обогревателях разориться можно. Да и не помогают они. В ванных комнатах вообще пар изо рта идет, мы плещемся в тазиках, потому что боимся простыть.

Температура теплоносителя (воды) на входе в дома не превышает 45°C, говорят солонешенцы. Такая температура допустима при морозе менее -20°C. По их информации, кочегары топят не более 5-6 часов в сутки по указанию руководителя. Более того, утверждают сельчане, сотрудникам компании "ЖКХ" не платят зарплату с сентября.

Нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна составлять не ниже +18°C (в угловых комнатах +20°C). В особо холодный период (-31°C и ниже) в жилых помещениях должно быть не ниже +20°C, в угловых комнатах +22°C.

Жители райцентра говорят, что многочисленные обращения к руководителю "ЖКХ" и в администрацию района эффекта не приносят.

Сотрудники "ЖКХ" сообщили, что все село отапливают одинаково, но в каких-то квартирах тепло, а в каких-то холодно. По их словам, такое может быть даже в пределах одного дома. Сельчане же отрицают проблемы с теплоизоляцией домов и воздушными пробками в батареях. По их словам, с отопительной системой все нормально: ведь топили же хорошо после проверки.

Руководит компанией "ЖКХ" бывший депутат райсовета Сергей Лихачев. Аltapress.ru удалось с ним связаться.

Сергей Лихачев,

руководитель ООО "ЖКХ":

У нас была не одна проверка: из госинспекции, прокуратуры, Роспотребнадзора. Ни одна не выявила нарушений. Я лично ходил с инспектором, мы мерили тепло в квартирах — везде выше 20°С, а в основном 23-24°С. В доме на Советской, 36, откуда как раз идет поток жалоб, даже в подъезде 20°С, у них там цветы растут. О каких нарушениях можно говорить? Мы работаем по согласованному графику в соответствии с погодными условиями. Можете сами к нам приехать и посмотреть. А режим нашей работы, зарплата сотрудников и прочее вообще не должно касаться граждан, не работающих в нашей компании.

Люди, недовольные холодом в домах, намерены писать повторные жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру. Жители Солонешного утверждают, что готовы подписаться под каждым своим словом и предлагают руководителю компании "ЖКХ" подать на них в суд за клевету, если то, что они говорят, по его мнению, неправда.