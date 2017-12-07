Сотрудники ФСБ в масках пришли с проверкой на Алтайский шинный комбинат

Источник altapress.ru сообщил, что уголовное дело пока не заведено. Сотрудники ФСБ проводят первичные оперативно-розыскные мероприятия.

В пресс-службе ФСБ пока не комментируют эту ситуацию.

Altapress.ru писал, что в Барнауле будут судить 37 членов организованной преступной группы, которых обвиняют в краже продукции Алтайского шинного комбината более чем на 91 млн рублей. С мая 2013 по январь 2015 года обвиняемые работали на заводе.

Кроме того, в конце ноября спецслужбы задержали заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и финансам завода "Ротор" Павла Пчелу. Его подозревают в получении взятки в крупном и особо крупном размере.