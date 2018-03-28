Спланированная акция: первый замгубернатора Кузбасса высказался о стихийном митинге

Владимир Чернов,

первый заместитель губернатора Кемеровской области:

— Я присутствовал порядка 5-6 часов. И вот моя оценка по этому митингу. Мы видели процентов 25-30 — это те люди, которые действительно пришли посочувствовать... И мы делаем выводы, что это чётко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структуры власти. И очень много было подогретой молодёжи, самое страшное. И несколько парней, я смотрел, абсолютно вели себя неадекватно, в общем-то иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимают руки. И многие, наверное, видели, что, когда просили поднять руки, у кого пострадали родственники, поднимали руки чуть ли не 500 человек. Ну это о чём-то должно говорить. То есть люди присутствовали, абсолютно не понимая, что они делают.

Стихийный митинг проходил перед зданием обладминистрации на площади Советов в Кемерове в течение 11 часов. На площади присутствовали порядка четырех тысяч человек.

С инициативной группой из митингующих встретился глава государства Владимир Путин, который прилетел в Кемерово почтить память погибших и провести совещание с главами МЧС, Минздрава, Следственного комитета о ликвидации пожара в ТЦ "Зимняя вишня". На совещании присутствовали также полпред президента РФ в СФО и глава Кузбасса. Тулеев заявил Путину, что оппозиционеры организовали стихийный митинг и спекулируют на трагедии.

На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, и родственникам выданы разрешения для их захоронения, говорится в сообщении СКР.