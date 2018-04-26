Стало известно, какие звезды приедут на Алтай на Шукшинский фестиваль

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты". Фото: svati.tv. Виктор Мережко. Фото: altairegion22.ru. Татьяна Абрамова. Фото: кадр из сериала "Всегда говори всегда". Амаду Мамадаков в фильме "28 панфиловцев". Фото: vk.com/kino28panfilovcev. Антатолий Белый и Алена Бабенко. Фото: кадр из фильма "Взрывная волна".

Кинофестиваль в этом году отмечает 20-летие. Жюри возглавит Мережко, Добронравов представит в Барнауле спектакль "Чудики" по мотивам произведений Василия Шукшина.

Также организаторы договорились о том, что на праздник приедут актеры Амаду Мамадаков, Анатолий Белый и Анатолий Чижиков, кинорежисер Игорь Беляев, а также актриса и певица Татьяна Абрамова.

Презентация режиссеров

Во время кинофестиваля в Барнауле во второй раз организуют питчинг (презентация проекта для поиска инвесторов) молодых кинематографистов. В качестве экспертов на нем выступят серьезные профессионалы, например, кинорежиссер Юрий Коротков, сценарист таких известных фильмов, как "9 рота", "Поддубный", "Страна глухих", "Стиляги".

Писатель из Польши

Во время Шукшинских чтений будет определен и лауреат Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края. Поэтому в регион приедет и большая писательская делегация. Среди приглашенных — польский писатель Януш Леон Вишневский, известный многим по роману "Одиночество в Сети", четырехкратный полуфиналист "Национального бестселлера" прозаик Андрей Рубанов и поэт, прозаик, переводчик, журналист Станислав Минаков.