14 ноября
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День в истории

15+ стран на велосипедах. Как трое алтайских студентов отправились в кругосветку без денег

Altapress.ru рассказывает, как спортсмен и педагог Илья Фрейдберг решил объехать с попутчиками земной шар на велосипедах, как одного из них ранили в Китае и как «туго» добывались деньги на пропитание.

Илья Фрейдберг в Мексике среди кактусов.
Илья Фрейдберг в Мексике среди кактусов.
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  • 20 марта 1903 года в семье змеиногорских аптекарей родился Илья Фрейдберг. Аптека его отца была одним из старейших зданий в Змеиногорске.
Виза в США Ильи Фрейдберга. Отказ.
Виза в США Ильи Фрейдберга. Отказ.
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  • В 1916 году 13‑летний Илья учился в Барнауле и увлекся гимнастикой в обществе «Сокол», где заведовал военнопленный чех по фамилии Пржигода.
  • В 1920 году Илья Фрейдберг уже преподавал в одной из барнаульских школ и проводил там соревнования по легкой атлетике. В этом же году сам Фрейдберг установил рекорд Барнаула по прыжкам в высоту — 1 метр 50 см.
  • 1 июля 1924 года студенты Илья Фрейдберг, Александр Князев и Георгий Плещ отправились в кругосветное велопутешествие. Они стартовали в московских Сокольниках. Спустя 5 месяцев добрались до Владивостока.

«Закончил пробег по СССР во Владивостоке 12 декабря в 3 часа дня 1924 года, пройдя на велосипеде Москва-Владивосток 8813 км 780 м и отбыл для дальнейшего следования по маршруту в Шанхай», — писал один из них в дневниках.

  • Велопутешественники побывали в Китае и Японии, США и Англии, Франции и Африке, Турции и Греции, Германии и Дании, Швеции, Финляндии и не только.
  • В Китае Георгий Плещ получил ранение от бывших белогвардейцев и сошел с дистанции. Впрочем, спустя год он примкнул к другому путешественнику — Глебу Травину, с которым отправился в велопробег по стране.
Доклад Ильи Фрейдберга о велопробеге.
Доклад Ильи Фрейдберга о велопробеге.
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  • Фрейдберг и Князев были не при деньгах и подрабатывали как могли. В Китае они работали в порту и играли по кабакам на балалайке и мандолине. А в Мексике были разнорабочими в ботанической экспедиции профессора Букасова.
  • Известный тренер и ветеран спорта Марк Берлянд рассказывал, что после веломарафона Фрейдберг продолжил путешествовать: уходил в дальние рейсы с рыбаками, побывал в северной и центральной Атлантике и у берегов Австралии.
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