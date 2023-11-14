15+ стран на велосипедах. Как трое алтайских студентов отправились в кругосветку без денег

«Закончил пробег по СССР во Владивостоке 12 декабря в 3 часа дня 1924 года, пройдя на велосипеде Москва-Владивосток 8813 км 780 м и отбыл для дальнейшего следования по маршруту в Шанхай», — писал один из них в дневниках.