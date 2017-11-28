17 странных и забавных изобретений

Когда за дело берутся безумные изобретатели, получается что-то подобное.
Туфли-голуби. Фото: izismile.com.
Зажигалка с приветствием. Фото: izismile.com.
Галстук-зонт. Фото: izismile.com.
Ножки-топоры. Фото: izismile.com.
Пеналы-лаваши. Фото: izismile.com.
Рубильник. Фото: izismile.com.
Леденцы-какашки. Фото: izismile.com.
Бокал для тех, кому всегда мало. Фото: izismile.com.
Лучшее место для цветочных горшков. Фото: izismile.com.
Нет, она не нарисована. Фото: izismile.com.
Бумаги на всех хватит. Фото: izismile.com.
Чтобы по десять раз не наливать. Фото: izismile.com.
Скоростная коляска. Фото: izismile.com.
Наушники-бананы. Фото: izismile.com.
Раческа-парковка. Фото: izismile.com.
Кепка с волосами. Фото: izismile.com.
Подушка-батон. Фото: izismile.com.
Постельное белье для одиноких. Фото: izismile.com.