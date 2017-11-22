Суд запретил пить спиртное якутским бизнесменам

Суд в Якутии вынес приговор двум местным бизнесменам, которые в пьяном состоянии повредили электросети и оставили без света жителей пяти районов.
Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на один год и 10 месяцев условно с испытательным сроком на два года каждому.
Во время всего испытательного срока суд запретил мужчинам употреблять алкоголь. В противном случае условный срок заменят на реальный.
Инцидент произошел в сентябре. Двое предпринимателей 38 и 34 лет после употребления спиртного начали стрелять из охотничьего ружья по стеклянным электроизоляторам, установленным на опорах электросвязи. В результате произошло аварийное отключение электроснабжения.
Осужденные признали свою вину и раскаялись, пишет Lenta.ru.
Факт
20 ноября стало известно, что американским военнослужащим на базе на японской Окинаве запретили выпивать. Решение было принято после ДТП, которое устроил пьяный водитель армейского грузовика.
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