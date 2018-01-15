Забавное видео сняли в минувшее выходные в Астане на Матче всех звезд КХЛ. Люди, наряженные в талисманы команд Континентальной хоккейной лиги, погрузились в автобус, но слишком широкий к низу маскот новосибирской "Сибири" не смог пройти в двери. Тогда талисманы вышли в другие двери и дружными усилиями затолкали новосибирца в автобус.
Талисманы хоккейных команд помогли забраться в автобус толстому снеговику "Сибири"
Вчера, 17:24.
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