Что за праздник Вальпургиева ночь: то ли шабаш, то ли торжество плодородия

Какого числа Вальпургиева ночь в 2018 году?

Дата Вальпургиевой ночи не меняется. Каждый год она наступает с 30 апреля на 1 мая.

Какие традиции связаны с Вальпургиевой ночью?

Первые официальные упоминания о Вальпургиевой ночи появились в протоколах инквизиции в Средние века, сообщает сайт calend.ru. В ночь с 30 апреля на 1 мая в деревнях "изгоняли ведьм": разводили костры, на которых иногда сжигали соломенное чучело ведьмы, совершали обход дома с факелами, звонили в церковные колокола.

В честь кого назвали Вальпургиеву ночь?

Как ни странно, ночь, которая считается временем нечисти, получила имя католической святой, память которой празднуют 1 мая. Вальбурга — реальная историческая фигура. Она была монахиней. Через много лет после смерти ее канонизировали.

Что такое Бельтайн?

Бельтайн — один из восьми древних кельтских праздников, которые делили год на приблизительно равные части. Бельтайн празднуют 30 апреля. Раньше дата праздника была не точной: его отмечали, когда отцветал боярышник, пишет сайт. Для кельтов эта ночь означала наступление летнего периода.

Что за Майское дерево в Бельтайн?

Это дерево без ветвей или шест, который устанавливали во время празднования. Вокруг дерева танцевали. Кроме того, была традиция заплетать его разноцветными лентами. Сайт volshebnic.com сообщает, что майский шест — явно фаллический символ. Он занимал важное место в праздновании, потому что Бельтайн — праздник плодородия.

Что такое огни Бельтайна?

Огни Бельтайна — два больших ритуальных костра, сложенные друидами. Их разжигали избранные майские Король и Королева. Пока костры горели высоко, люди водили вокруг них хороводы и танцевали, проходя между двух огней. Когда костры обрушивались, через них начинали прыгать, пишет сайт beltane-festival.ru.