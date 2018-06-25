Тренер Уругвая поставил ультиматум игрокам перед матчем со сборной России

"Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира", — сказал Табарес.

Победа южноамериканцев на сборной Саудовской Аравии (1:0) обеспечила сборной России досрочный выход в стадию плей-офф турнира, пишет maks-portal.ru.

Сборная России в заключительном матче группового этапа встретится с Уругваем. Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.