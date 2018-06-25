Тренер Уругвая поставил ультиматум игрокам перед матчем со сборной России

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес поставил ультиматум игрокам своей команды, сообщает Sports.ru.
"Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира", — сказал Табарес.
Победа южноамериканцев на сборной Саудовской Аравии (1:0) обеспечила сборной России досрочный выход в стадию плей-офф турнира, пишет maks-portal.ru.
Сборная России в заключительном матче группового этапа встретится с Уругваем. Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.