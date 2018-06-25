25 июня состоится матч Россия — Уругвай: статистика и прогнозы

Матч Россия — Уругвай начнется в 17:00 по московскому времени в Самаре. Сборные обеих стран уже гарантировали себе выход в плей-офф. Altapress.ru выяснил, кто фаворит матча Россия — Уругвай.
Прогнозы на матч Россия — Уругвай
Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов считает фаворитом матча сборную Уругвая. У нее лучше поставлена командная игра, а их менее убедительная игра с Египтом и Саудовской Аравией означает, что команда набирает обороты. Россия же, по мнению эксперта, играет на пределе.
Букмекеры тоже отдают предпочтение сборной Уругвая, сообщает livesport.ru.
24 июня 2018 г.
Матч Россия — Уругвай на ЧМ-2018: статистика сборных
- Сборная Уругвая выиграла все пять предыдущих матчей, сообщает "Всё про спорт.ру";
- За последние девять матчей Россия одержала победу только в двух играх группового этапа ЧМ-2018;
- Россия и Уругвай играли друг с другом только один матч: в 2012 году дружеская встреча закончилась ничьей.
В матче с Уругваем @TeamRussia сыграет в белой форме. Вратарь - в зеленой. pic.twitter.com/XgNKI2yiD0— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2018 г.
Стадион "Самара" #прямосейчас pic.twitter.com/27byr9LuAv— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2018 г.
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