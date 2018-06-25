25 июня состоится матч Россия — Уругвай: статистика и прогнозы

Сегодня, 16:05.
Спорт

Матч Россия — Уругвай начнется в 17:00 по московскому времени в Самаре. Сборные обеих стран уже гарантировали себе выход в плей-офф. Altapress.ru выяснил, кто фаворит матча Россия — Уругвай.

Футбол. Болельщики.
Футбол. Болельщики. Фото: СС0.

Прогнозы на матч Россия — Уругвай

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов считает фаворитом матча сборную Уругвая. У нее лучше поставлена командная игра, а их менее убедительная игра с Египтом и Саудовской Аравией означает, что команда набирает обороты. Россия же, по мнению эксперта, играет на пределе.

Букмекеры тоже отдают предпочтение сборной Уругвая, сообщает livesport.ru

Матч Россия — Уругвай на ЧМ-2018: статистика сборных

  • Сборная Уругвая выиграла все пять предыдущих матчей, сообщает "Всё про спорт.ру";
  • За последние девять матчей Россия одержала победу только в двух играх группового этапа ЧМ-2018;
  • Россия и Уругвай играли друг с другом только один матч: в 2012 году дружеская встреча закончилась ничьей.
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