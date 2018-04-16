Центр современного развития Unique U приглашает детей на занятия бэйби-балетом

Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U. Бэйби-балет. Фото: архив центра современного развития Unique U.

На занятиях балетом в центре современного развития Unique U проходят все основные танцевальные позиции и движения, разрабатывается гибкость, пластичность и эластичность связок, что формирует правильный мышечный рельеф и подтянутую стройную фигуру, а также грациозность и уверенность в себе.

Детки учатся чувствовать и понимать классическую музыку, развивают слух, осанку, чувство равновесия. Занятия балетом также включают в себя укрепление мышц пресса, спины, растяжку и разучивание танцевальных номеров.

Занятия проходят в центре современного развития Unique U (г. Барнаул, пр. Социалистический 69).

Ведет занятия по детской гимнастике и бэйби-балету Анна Шурыгина – многократная чемпионка Алтайского края по художественной гимнастике, КМС по художественной гимнастике, КМС по спортивной аэробике, обладатель диплома краевого конкурса "Молодежный лидер Алтая – 2016" в номинации "Лидер молодежного спорта Алтая"; именного диплома за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае в 2015/16 учебном году. Кроме этого, Анна – руководитель, тренер школы художественной гимнастики для взрослых Gymnastics school, преподаватель кафедры физической культуры и тренер сборной команды Алтайского государственного института культуры по спортивной аэробике.

В настоящее время открыт набор деток в группы с 4 до 7 лет.

Узнать подробнее и записаться на пробный курс можно по телефону +7-923-791-18-69.