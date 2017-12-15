ЦИК: 23 человека хотят баллотироваться в президенты России

Элла Памфилова,

глава Центризбиркома:

— Надеюсь, что выборы, вопреки различным пессимистическим прогнозам, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами, надеюсь, положительными.

Это заявление Памфилова сделала 15 декабря, выступая на заседании Совета Федерации.

Про 23 желающих баллотироваться в президенты руководитель ЦИКа уточнила, что не все они обязательно придут в избирком.

Элла Памфилова,

глава Центризбиркома:

— Сколько их будет завтра-послезавтра - непонятно. Можно только догадываться. Но условия сейчас гораздо более легкие, чем когда бы то ни было, потому что количество подписей существенно снижено. Поэтому, видимо, желающих будет больше.

Напомним, что сейчас стало проще стать кандидатом на президентских выборах. Если раньше самовыдвиженец должен был собрать 2 миллиона подписей, а партийный кандидат 1 миллион, то теперь 300 и 100 тысяч соответственно.

По поводу Владимира Путина, который накануне заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, Элла Памфилова сообщила, что никаких поблажек действующему президенту не будет.

Кстати, двое жителей Алтайского края также заявляли, что хотели бы принять участие в выборах президента. Это жительница Алейска Елена Климашкина и бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев.