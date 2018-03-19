ЦИК хочет ликвидировать 23 российские партии

Сегодня, 00:46.
Политика

18 марта в Центризбиркоме заявили, что в 2019 году могут быть ликвидированы 23 российские партии, если они не заявятся на выборы в текущем году, передает РИА "Новости". Эти партии были зарегистрированы в 2012-м, но 2018-й не все из них переживут.

Выборы президента 2018 в Барнауле.
Выборы президента 2018 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Евгений Шевченко,
член ЦИК:

— Общее количество партий, которые были зарегистрированы и действовали до конца 2012 года, — 43. Соответственно, эти партии в течение семи лет должны были участвовать в выборах различного уровня и набрать определенные квалификационные признаки, которые дают им право на продолжение партийной лицензии.

Мы проанализировали эти 43 партии, которые действовали на конец 2012 года, и можем сказать, что на сегодняшний день в зоне турбулентности, в зоне ликвидации находятся 23 политические партии.

Если эти "пассивные" партии не проявят активность на выборах, то могут быть ликвидированы уже в первом квартале следующего года, добавил Шевченко.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров