ЦИК хочет ликвидировать 23 российские партии

18 марта в Центризбиркоме заявили, что в 2019 году могут быть ликвидированы 23 российские партии, если они не заявятся на выборы в текущем году, передает РИА "Новости". Эти партии были зарегистрированы в 2012-м, но 2018-й не все из них переживут.
Евгений Шевченко,
член ЦИК:
— Общее количество партий, которые были зарегистрированы и действовали до конца 2012 года, — 43. Соответственно, эти партии в течение семи лет должны были участвовать в выборах различного уровня и набрать определенные квалификационные признаки, которые дают им право на продолжение партийной лицензии.
Мы проанализировали эти 43 партии, которые действовали на конец 2012 года, и можем сказать, что на сегодняшний день в зоне турбулентности, в зоне ликвидации находятся 23 политические партии.
Если эти "пассивные" партии не проявят активность на выборах, то могут быть ликвидированы уже в первом квартале следующего года, добавил Шевченко.
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