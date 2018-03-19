ЦИК хочет ликвидировать 23 российские партии

— Общее количество партий, которые были зарегистрированы и действовали до конца 2012 года, — 43. Соответственно, эти партии в течение семи лет должны были участвовать в выборах различного уровня и набрать определенные квалификационные признаки, которые дают им право на продолжение партийной лицензии.

Мы проанализировали эти 43 партии, которые действовали на конец 2012 года, и можем сказать, что на сегодняшний день в зоне турбулентности, в зоне ликвидации находятся 23 политические партии.