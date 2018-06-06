"Цинично обобрали". Барнаульцы потеряли миллионы рублей из-за схемы банка

Несколько жителей Алтайского края потеряли крупные суммы денег, вложив их в вексельную схему попавшего под санацию "Азиатско-Тихоокеанского банка". Но в ЦБ считают: у временной администрации банка нет оснований возвращать им вложения. О том, как в банке вводили в заблуждение клиентов, altapress.ru рассказала пострадавшая из Барнаула.
Анжелика купила векселя в барнаульском офисе "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ) на 4 млн рублей. Деньги она копила всю жизнь, чтобы помочь детям. Могла бы эти деньги положить на вклад. Но в банке убедили: векселя — это удобно, надежно и выгодно.
А после введения в банке санации стало известно: ничего ей не вернут. Прощайте, денежки. Такая вот надежность.
Анжелика,
пострадавшая от вексельной схемы АТБ:
— Меня в банке знали как клиента. И однажды предложили: если есть свободные деньги, вложите их в векселя. Меня заверили, что это надежно, сказали, что процентные ставки выше, чем по вкладам. На мой вопрос, застрахованы ли эти средства, мне ответили: "Не переживайте, банк давно работает, у него есть лицензия. К тому же векселя оформляем только на три месяца, а что за три месяца случится?".
А когда трехмесячный срок подходил к концу, из банка звонил сотрудник и объяснял: ваши деньги пришли — будем переоформлять еще на три месяца? Трудно было не согласиться. Проценты набежали — не обманули ж.
Не обратили внимания
Анжелика рассказывает: работники банка, предлагавшие векселя вместо вкладов, были настойчивы — к одному из барнаульских клиентов даже приехали на работу подписать документы. Они заверяли: векселя покупаются у банка. А потом оказалось: покупали их... у компании "ФТК".
Анжелика,
пострадавшая от вексельной схемы АТБ:
— После того, как все случилось, я позвонила сотруднице, у которой оформляла векселя, спросила ее: "Скажите, вы мне говорили, что я отдаю деньги в банк?" Она ответила: "Говорила". "А разве вы объяснили, что это "ФТК"?" "Нет".
Интересно, что сами векселя в момент оформления на руки не выдавали — были лишь договоры об их покупке и хранении в банке.
Да, в договоре, который вручали клиентам, уже принявшим решение о покупке, компания "ФТК" указана. Но под влиянием убедительных слов банковских клерков на эту деталь никто внимания не обращал.
Копили на квартиры
Среди пострадавших от вексельной схемы в Барнауле — парикмахер, скопивший на квартиру 800 тыс. рублей. "Представляете, сколько он голов должен был постричь, чтобы накопить такую сумму?!" — говорит Анжелика.
Еще одна пострадавшая — пожилая женщина: она только что переехала в Барнаул, подобрала квартиру и даже заплатила задаток. Основную сумму решила на время разместить в банке — чтоб хоть немного защитить их от инфляции до момента приобретения жилья.
Срок векселя женщины заканчивался 1 мая. Нет, должен был закончиться. Но 26 апреля ЦБ заявил, что в "Азиатско-Тихоокеанском банке" введена санация. Собеседнице altapress.ru пока известно о семи пострадавших в Алтайском крае, включая ее саму.
Делайте, что хотите
После введения санации, по данным "Ведомостей", в отделениях банка распространили сообщение регулятора: у временной администрации нет "законных оснований исполнять обязательства" по векселям ФТК.
Владельцам же векселей надо подавать иски не только к ФТК, но и к банку, чтобы в судебном порядке признать его обязанность по возврату полученных в заем средств. Анжелике и другим держателям выдали на руки векселя. Ну, и делайте с ними, что хотите.
Надежду они не теряют — хотят дозвониться до Владимира Путина на "прямую линию". На какой-то отклик со стороны президента сейчас рассчитывает Анжелика да и другие ее друзья по несчастью, говорит она.
Цинично обобрал
Тем временем газета "Ведомости" сообщила: компания ФТК — заемщик банка, близкий к его (банка) совладельцу Андрею Вдовину. Граждане покупали ценные бумаги — их деньги шли на погашение долгов компании. А банк был агентом по продаже векселей.
Введя санацию, ЦБ пояснил: компания ФТК обладала всеми признаками неплатежеспособности, рассказывает finanz.ru. Собственно, эта вексельная схема была одной из причин санации АТБ. "Ведомости" утверждают со ссылкой на свои источники, что векселя банк распространял с 2012 года, и в ЦБ давно знали об этом.
Из сообщения ЦБ РФ:
— Компания ООО "ФТК", не имея денежных поступлений, могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых векселей — образовалась классическая "финансовая пирамида". Банк АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению.
Об этом "схематозе" сейчас пишут жители многих городов России. Суть написанного одна: банк цинично обобрал россиян на 4,3 млрд рублей.
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