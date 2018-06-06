"Цинично обобрали". Барнаульцы потеряли миллионы рублей из-за схемы банка

Анжелика купила векселя в барнаульском офисе "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ) на 4 млн рублей. Деньги она копила всю жизнь, чтобы помочь детям. Могла бы эти деньги положить на вклад. Но в банке убедили: векселя — это удобно, надежно и выгодно.

А после введения в банке санации стало известно: ничего ей не вернут. Прощайте, денежки. Такая вот надежность.

Анжелика,

пострадавшая от вексельной схемы АТБ:

— Меня в банке знали как клиента. И однажды предложили: если есть свободные деньги, вложите их в векселя. Меня заверили, что это надежно, сказали, что процентные ставки выше, чем по вкладам. На мой вопрос, застрахованы ли эти средства, мне ответили: "Не переживайте, банк давно работает, у него есть лицензия. К тому же векселя оформляем только на три месяца, а что за три месяца случится?".

А когда трехмесячный срок подходил к концу, из банка звонил сотрудник и объяснял: ваши деньги пришли — будем переоформлять еще на три месяца? Трудно было не согласиться. Проценты набежали — не обманули ж.

Не обратили внимания

Анжелика рассказывает: работники банка, предлагавшие векселя вместо вкладов, были настойчивы — к одному из барнаульских клиентов даже приехали на работу подписать документы. Они заверяли: векселя покупаются у банка. А потом оказалось: покупали их... у компании "ФТК".

Анжелика,

пострадавшая от вексельной схемы АТБ:

— После того, как все случилось, я позвонила сотруднице, у которой оформляла векселя, спросила ее: "Скажите, вы мне говорили, что я отдаю деньги в банк?" Она ответила: "Говорила". "А разве вы объяснили, что это "ФТК"?" "Нет".

Интересно, что сами векселя в момент оформления на руки не выдавали — были лишь договоры об их покупке и хранении в банке.

Да, в договоре, который вручали клиентам, уже принявшим решение о покупке, компания "ФТК" указана. Но под влиянием убедительных слов банковских клерков на эту деталь никто внимания не обращал.

Копили на квартиры

Среди пострадавших от вексельной схемы в Барнауле — парикмахер, скопивший на квартиру 800 тыс. рублей. "Представляете, сколько он голов должен был постричь, чтобы накопить такую сумму?!" — говорит Анжелика.

Еще одна пострадавшая — пожилая женщина: она только что переехала в Барнаул, подобрала квартиру и даже заплатила задаток. Основную сумму решила на время разместить в банке — чтоб хоть немного защитить их от инфляции до момента приобретения жилья.

Срок векселя женщины заканчивался 1 мая. Нет, должен был закончиться. Но 26 апреля ЦБ заявил, что в "Азиатско-Тихоокеанском банке" введена санация. Собеседнице altapress.ru пока известно о семи пострадавших в Алтайском крае, включая ее саму.

Делайте, что хотите

После введения санации, по данным "Ведомостей", в отделениях банка распространили сообщение регулятора: у временной администрации нет "законных оснований исполнять обязательства" по векселям ФТК.

Владельцам же векселей надо подавать иски не только к ФТК, но и к банку, чтобы в судебном порядке признать его обязанность по возврату полученных в заем средств. Анжелике и другим держателям выдали на руки векселя. Ну, и делайте с ними, что хотите.

Надежду они не теряют — хотят дозвониться до Владимира Путина на "прямую линию". На какой-то отклик со стороны президента сейчас рассчитывает Анжелика да и другие ее друзья по несчастью, говорит она.

Цинично обобрал

Тем временем газета "Ведомости" сообщила: компания ФТК — заемщик банка, близкий к его (банка) совладельцу Андрею Вдовину. Граждане покупали ценные бумаги — их деньги шли на погашение долгов компании. А банк был агентом по продаже векселей.

Введя санацию, ЦБ пояснил: компания ФТК обладала всеми признаками неплатежеспособности, рассказывает finanz.ru. Собственно, эта вексельная схема была одной из причин санации АТБ. "Ведомости" утверждают со ссылкой на свои источники, что векселя банк распространял с 2012 года, и в ЦБ давно знали об этом.

Из сообщения ЦБ РФ:

— Компания ООО "ФТК", не имея денежных поступлений, могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых векселей — образовалась классическая "финансовая пирамида". Банк АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению.

Об этом "схематозе" сейчас пишут жители многих городов России. Суть написанного одна: банк цинично обобрал россиян на 4,3 млрд рублей.