"Тебя будут искать в камышах": инспектор рыбоохраны напал на егеря алтайского заказника

"Здесь трогать никого нельзя"

21 июня 2018 года егерь Михаил Кондратьев в очередной раз поймал на территории заказника двоих браконьеров, которые пытались ловить рыбу сетями. Так как у них при себе не было документов, он вызвал полицию для установления их личностей. В это время, судя по всему, нарушители вызвали госинспектора Алтайского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Алексея Бровко. Других предположений, как инспектор мог оказаться на месте происшествия, у егеря нет.

По словам Кондратьева, уже в присутствии полиции Бровко начал выражать недовольство тем, что он задержал рыбаков. А когда полицейские уехали, начал нецензурно оскорблять егеря.

Михаил Кондратьев,

егерь заказника "Ондатровый":

— Инспектор начал мне угрожать, настаивать, чтобы я уезжал, иначе меня "будут искать в камышах". В конце словесной перепалки Бровко меня спросил: "Ты меня понял, что здесь трогать никого нельзя?" Я ответил: "Нет, не понял". Тогда он около четырех раз ударил меня по лицу кулаком, в котором был зажат фонарик.

Согласно заключению врача, у Кондратьева оказался сломан нос. Как показывает практика, такое повреждение относят к травмам средней степени тяжести. За это полагается уголовное наказание по ст. 112 УК РФ.

Если против инспектора возбудят дело по этой статье, ему грозит ограничение свободы либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

"Нам инспектор разрешил"

Как рассказывает егерь, инспектор Алексей Бровко давно пытается помешать его работе. В частности, на его разрешение ловить рыбу ссылаются многие нарушители, которых задерживает Кондратьев. Хотя в положении о заказнике четко сказано, что рыбачить здесь можно только ручной удочкой, и никак иначе.

Михаил Кондратьев,

егерь заказника "Ондатровый":

— Я свои полномочия исполняю, как полагается: задерживаю браконьеров, убираю расставленные сети. А инспектору Бровко, который, кстати, должен рыбу охранять, это не нравится. В 2016 году я конфисковал сети у нарушителей, так он требовал, чтобы я их вернул. Домой ко мне приезжал, угрожал. "Выше себя не прыгай", — говорил. В 2017 году он оставил меня в покое после вмешательства Минприроды, а в этом году снова начал.

На территории заказника "Ондатровый" есть два проблемных места: протока из озера Хомутиное и озеро Большое Кабанье. Именно там егерь и ловит нарушителей. У многих помимо сетей есть и катера. Некоторые имеют на руках разрешения на ловлю от "Бурлинского рыбхоза".

При чем тут "Бурлинский рыбхоз"

Основными видами деятельности "Бурлинского рыбхоза" являются рыболовство и торговля рыбой. Предприятие банкротится с 2015 года, но находится в статусе действующего.

Михаил Кондратьев,

егерь заказника "Ондатровый":

— В копиях разрешений на добычу, которые я конфисковывал, было указано, что выдал их "Бурлинский рыбхоз". То есть либо инспектор как-то лоббирует интересы этого предприятия, либо по каким-то другим соображениям негласно дает свое добро на ловлю рыбы. Либо это вообще были какие-то липовые документы. И в числе озер, где можно ловить рыбу, в этих копиях было указано озеро Большое Кабанье. Как можно не знать, что это территория заказника, мне непонятно.

Слова Кондратьева подтверждает известный алтайский орнитолог и зоозащитник Алексей Эбель:

"Сам лично был с Михаилом трижды в рейдах, дважды снимали сети и составляли протоколы, на третий раз зафиксировали незаконную охоту сотрудников полиции из соседнего района. И все эти дела не доведены до конца, хотя с момента последнего случая прошло уже более 10 месяцев".

В 2016 году там ввели процедуру внешнего управления. Руководителем предприятия значится внешний управляющий Андрей Бакланов. Основной кредитор "Бурлинского рыбхоза" — ООО "Лесное", директором и владельцем которого является депутат АКЗС от Бурлинского района Иван Диркс.

Altapress.ru направил запросы с просьбой прокомментировать эту ситуацию в Минприроды Алтайского края и в Алтайский отдел госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания.

Региональное отделение ОНФ также обратилось в прокуратуру с просьбой привлечь инспектора к ответственности. В его действиях народный фронт видит "коррупционные мотивы".

Чем уникален заказник "Ондатровый"

В заказнике "Ондатровый" гнездятся занесенные в Красную книгу России кудрявые пеликаны. Главной угрозой для исчезающего вида пернатых являются браконьерские сети, подрывающие кормовую базу и грозящие гибелью запутавшимся в них птицам.

По займищам озера Большое Кабанье обитают ондатра, колонок, американская норка и горностай, заходят ласки, бобры. Из птиц в большом количестве обитают серый гусь, кряква, широконоска, серая утка, чирок-трескунок, чирок-свистунок, красноголовый нырок, большая поганка, черношейная поганка, шилохвость.