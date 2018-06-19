У Госдумы задержали "яблочника" Митрохина за пикет против повышения пенсионного возраста

Сам Митрохин сообщил, что его задержали за нарушение указа президента, запрещающего любые публичные акции в дни чемпионата мира по футболу, пишет "Дождь".

При проведении пикета у ГД против повышения пенсионного возраста я был задержан за нарушение Указа президента n 202, запрещающего любые публичные акции в дни ЧМФ pic.twitter.com/jcf3ChOr9N — Сергей Митрохин (@mitrokhin) 19 июня 2018 г.

Алтайский краевой союз организаций профсоюзов проведет пикет против повышения пенсионного возраста. В Барнауле акция пройдет 22 июня, сообщают организаторы пикета.